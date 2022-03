The House of the Dead: Remake – Kommt am 7. April für Nintendo Switch

The House of the Dead Remake für Nintendo Switch. - (C) MegaPixel Studio

Letztes Jahr wurde das The House of the Dead: Remake für die Nintendo Switch angekündigt, danach wurde es still. Nun gibt es einen neuen Gameplay-Trailer und endlich ein Release-Datum. Es kommt am 7. April 2022 für die Nintendo Switch und kostet 24,99 Euro.

Das Remake des klassischen Arcade-Shooters von 1997 bietet zeitgemäße Grafik und Steuerung, während das gleiche Gameplay beibehalten wird. Neben der Unterstützung für 2 Spieler im lokalen Mehrspielermodus gibt es auch mehrere Endungen und Erfolge zum Freischalten. Der Fotomodus und ein neuer Spielmodus, in dem Spieler gegen Horden von Zombies antreten, sind ebenfalls enthalten, zusammen mit einer „Waffenkammer“ freischaltbarer Waffen.

Zudem gibt es auch noch einen Galerie-Modus, in dem Spieler Feinde und Bosse, denen sie im Spiel begegnen, genauer betrachten können. Wer schon immer Zombies aus der Nähe sehen wollte, hat dann die perfekte Möglichkeit dazu.

Die Vorbestellungen zu The House of the Dead: Remake für die Nintendo Switch beginnen am 31. März 2022. Es könnte durchaus sein, dass der Indie-Entwickler MegaPixel Studio bis dahin noch weitere Details und Gameplay-Videos veröffentlichen wird.