In der heutigen Zeit der Videospiele fragt man sich schon, warum überhaupt noch physische Kopien erstellt und verkauft werden. Immer mehr Titel bekommen ein Day-One-Update, welches größer ist als das eigentliche Spiel selbst. So auch bei The Division 2.

Bei dem kommenden Ubisoft-Titel, welcher am 15. März erscheint, ist der Kauf einer physischen Disc wirklich unnötig. Vor allem wenn man das Spiel auf der PlayStation 4 gekauft hat. Das liegt daran, dass The Division 2 für die PS4 ein Update von 90GB benötigt. Dies bedeutet eine erhebliche Bandbreite für den ersten Start.

Das Update kann man auch nicht wirklich aufschieben, weil es sich um ein Online-Spiel handelt. In Anbetracht auf das Dateisystem der PlayStation 4 bedeutet dies, dass man 150GB Festplattenspeicher auf dem System bereitstellen muss. Sonst kann man das Spiel gar nicht installieren. Bei PS4-Konsolen mit 500GB Gesamtspeicherplatz eine nicht uninteressante Geschichte. Die physische Version kostet dennoch rund 70 Euro bei Amazon.de!

Xbox One– und Windows PC-Versionen kommen hier besser weg, wobei „besser“ bedeutet, dass das Update nur etwa 50GB groß ist. Aber wenn du auf Updates stehst, welche drei Mal so groß wie ein Switch-Spiel sind (wie z.B. Breath of the Wild), dann kannst du jetzt damit angeben. Erst kürzlich wurde der neue Trailer „Endgame“ zu The Division 2 veröffentlicht.