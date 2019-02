Ubisoft veröffentlichte heute den „Endgame“-Trailer zum kommenden Tom Clancy’s The Division 2.

Der Trailer gibt exklusive Einblicke in die feindliche Fraktion, die Black Tusk.

Kauftipp:

Tom Clancy's The Division 2 - Dark Zone Edition - [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 119,98 bestellen

The Division 2 erscheint am 15. März für PC (Epic Store), Xbox One und PlayStation 4.