Team UK gewinnt den PUBG Nations Cup 2022

Amsterdam, Niederlande – Am Sonntag, den 19. Juni 2022, besiegte Team United Kingdom 15 andere Teams und wurde auf dem ICONSIAM in Bangkok, Thailand, zum PUBG Nations Cup (PNC) 2022 Champion gekrönt.

Das Team – bestehend aus Alex “vard” Gouge, Christopher “Fexx” Wheddon, Luke “TeaBone” Crafer, Michael “mykLe” Wake und Trainer Justin “MiracU” McNally – belegte nach vier Tagen PUBG Esports Action mit insgesamt 203 Punkten den ersten Platz und erhielt 100.000 US-Dollar. Außerdem erhält das Team zusätzliche Gelder aus der Pick’em-Challenge-Aktivierung. Das Turnier setzte sich aus Nationen aus Europa, Asien, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika zusammen und umfasste insgesamt 64 Spieler und 16 Trainer. Auf Team UK folgten Vietnam, Brasilien und Südkorea, die 58.000 US-Dollar, 54.000 US-Dollar und 44.000 US-Dollar aus dem Gesamtpreispool von 500.000 US-Dollar erhielten.

Die weiteren Platzierungen der europäischen Teams bei der PNC 2022

Team UK begann stark und sicherte sich den zweiten Sieg an Tag eins und setzte damit eine Messlatte für seine Gegner. Es folgte ein beeindruckender zweiter Platz in Spiel drei, in dem das Team 18 Kill-Punkte sammelte, die Rekordzahl für den ersten Tag. Die Mannschaft setzte ihre gute Leistung auch am zweiten Tag fort und sicherte sich einen weiteren Sieg, der sie im Rennen um den Titel hielt. An Tag drei steigerte sich das Team noch einmal und konnte im Laufe der fünf Spiele einen Sieg und 40 Eliminierungen verbuchen. Besonders Vard, Fexx und Mykle glänzten mit jeweils 12, 11 und 9 Eliminierungen. Die Mannschaft setzte ihre gute Form auch am letzten Tag fort, gewann Spiel 17 und behielt die Nerven, um sich mit 203 Punkten den PNC-Titel 2022 zu sichern. Damit setzten sie sich gegen die harte Konkurrenz aus Vietnam und Brasilien durch, die den zweiten und dritten Platz belegten. Vard vom Team UK wurde als MVP ausgezeichnet, nachdem er während des gesamten Turniers 36 Kill Points erzielt hatte.

Team Finnland verbuchte einen hervorragenden Start in den PNC 2022. Die Mannschaft gewann Spiele vier und fünf und führte die Rangliste nach Tag eins an, wobei curexi, D1gg3r1 und PaG3 alle unter den Top 5 des Tages landeten. Trotz des starken Starts konnte Finnland beim PNC 2022 keinen weiteren Sieg erringen, aber das Team kann mit dem sechsten Platz in der Gesamtwertung zufrieden sein. Die Teams aus der Türkei und aus Deutschland konnten bei der PNC 2022 keine Siege verbuchen und schlossen das Turnier auf den Plätzen 14 und 16 ab.

Die Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika freuen sich nun auf die PCS7 Grand Finals, die im September beginnen, sowie auf verschiedene regionale Third Party Events und die PUBG Global Championship 2022 am Ende des Jahres.

Quelle: Pressemitteilung