Viele hochkarätige Entwickler sprachen über die nächste Generation von Konsolen und wie sehr sie sich darauf freuen, die neue Hardware in die Hände zu bekommen. Immerhin hat uns Sony einen ersten Einblick gegeben, wie schnell Videospiele geladen werden können mit der PS5. Da gibt es auch auf der Third-Party-Seite einiges zu feiern, auch bei Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls 6, Starfield).

Todd Howard, der Ihnen regelmäßig die Titel The Elder Scrolls und Fallout bringt, zeigt sich als wahrer Optimist für die nächste Konsolen-Generation. Er kann zwar noch nicht zu viel über die PS5 und die nächste Xbox selbst sagen (Verschwiegenheit), aber er sagt trotzdem etwas.

Laut Howard machen Sony und Microsoft beide die richtigen Schritte, nicht nur in Bezug auf die Hardware, an der sie arbeiten, sondern auch in Bezug auf die Herangehensweise an Entwickler und Publikum.

„Sie tun die richtigen Dinge“, sagte Howard, im Gespräch mit IGN. „Meiner Meinung nach macht niemand an der Startlinie Fehler, was einige Leute zuvor getan haben. Ich denke, jeder hat seine Lektionen auf gute und schwierige Weise gelernt. Sie sind sehr, sehr nachdenklich gegenüber ihrem Publikum und den Entwicklern. Ich denke, dass es meiner Meinung nach auf ganzer Linie fantastisch sein wird. Nicht nur die Systeme, sondern auch die Geschäftsmodelle. “

Todd Howard und sein Team in den Bethesda Game Studios arbeiten derzeit an Starfield und The Elder Scrolls 6, die beide für Konsolen der nächsten Generation vorgesehen sein sollen. Bei letzteres ist zumindest definitiv der Fall. Das macht die Sache natürlich noch spannender, wie die Optik dabei aussehen wird.