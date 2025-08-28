Starfield erhält zweite Story-Erweiterung

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bethesda hat offiziell bestätigt, dass das Sci-Fi-Rollenspiel Starfield eine zweite große Story-DLC-Erweiterung erhält. Nach dem Release von Shattered Space im September 2024, das zwar von Fans gelobt wurde, aber die Spielerzahlen nicht nachhaltig steigern konnte, setzt das Entwicklerstudio nun auf frische Inhalte, um das Universum weiter auszubauen.

Was erwartet die Spieler?

In einem Entwickler-Spotlight enthüllte Tim Lamb, leitender Creative Producer bei Bethesda, dass das Team an mehreren Fronten arbeitet:

Neue Story-DLC : Die zweite Erweiterung soll eine neue Geschichte ins Spiel bringen. Zwar gibt es noch keine offiziellen Details zum Inhalt, doch ein kürzlich entdecktes Patent für den Namen „Starborn“ lässt vermuten, dass sich die Story um diese mysteriöse Fraktion drehen könnte.

: Die zweite Erweiterung soll eine neue Geschichte ins Spiel bringen. Zwar gibt es noch keine offiziellen Details zum Inhalt, doch ein kürzlich entdecktes Patent für den Namen „Starborn“ lässt vermuten, dass sich die Story um diese mysteriöse Fraktion drehen könnte. Kostenlose Updates : Neben der Erweiterung sind auch kostenlose Gameplay-Verbesserungen geplant – darunter Features, die von der Community gewünscht wurden.

: Neben der Erweiterung sind auch kostenlose Gameplay-Verbesserungen geplant – darunter Features, die von der Community gewünscht wurden. Verbesserungen im Weltraum-Gameplay : Ein Teil des Entwicklerteams konzentriert sich darauf, die Raumfahrt spannender und lohnender zu gestalten. Gerüchte über einen neuen „Cruise Mode“ könnten darauf hindeuten, dass die bisher statischen Ladebildschirme durch interaktive Sequenzen ersetzt werden.

: Ein Teil des Entwicklerteams konzentriert sich darauf, die Raumfahrt spannender und lohnender zu gestalten. Gerüchte über einen neuen „Cruise Mode“ könnten darauf hindeuten, dass die bisher statischen Ladebildschirme durch interaktive Sequenzen ersetzt werden. Modding-Support: Neue Inhalte für die Starfield Creation Mods sind ebenfalls in Arbeit.

Release und Plattformen

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die zweite Erweiterung gibt es noch nicht. Insider vermuten jedoch, dass der DLC frühestens 2026 erscheint. Interessanterweise kursieren auch Gerüchte, dass Starfield zu diesem Zeitpunkt für die PlayStation 5 und die Switch 2 erscheinen könnte – ein strategischer Schritt, um die Reichweite des Spiels zu erhöhen.

Trotz gemischter Kritiken zum Hauptspiel zeigt Bethesda mit dieser Ankündigung, dass man langfristig an Starfield festhält. Viele Fans sehen darin ein positives Signal: Statt das Projekt aufzugeben, wird weiter investiert – mit der Hoffnung, dass die zweite Erweiterung das Spiel zu einem echten Langzeit-Erfolg macht.

Fehler im Artikel gefunden?

