Starfield: Beste Orte um Aluminium zu Farmen

Für Spieler, die versuchen, ihren Außenposten in Starfield aufzubauen, aber an Aluminium mangeln, wird dieser Leitfaden hilfreich sein. In Starfield ist Aluminium ein häufig vorkommendes Metall, was bedeutet, dass es auf den meisten Planeten beim Erkunden nicht besonders schwer zu finden ist. Wer jedoch seine Aluminiumextraktion auf ein neues Level heben möchte, sollte die unten aufgeführten Orte in Betracht ziehen. Überprüfen Sie sie und besorgen Sie sich im Handumdrehen viel Aluminium.

Beste Orte zum Aluminium Farming in Starfield

In Starfield kann Aluminium bei Händlern gekauft werden. Es ist keine schlechte Methode, es zu bekommen, aber es gibt wesentlich bessere Optionen, die mehr Material für weniger Kosten bieten.

Das Abbauen ist wahrscheinlich der effizienteste Weg, um Aluminium oder jedes andere Material zu bekommen. Nutzer können den Prozess mit Extraktoren in den Außenposten automatisieren. Die Geologie-Fertigkeit im Wissenschaftsbereich des Fertigkeitenbaums wird die Anzahl der Materialien während der Extraktion erhöhen, also investieren Sie definitiv Fertigkeitspunkte darin.

Hier sind einige großartige Planeten zum Abbauen von Aluminium aufgelistet:

Thalassa im Olympus-Sonnensystem ist eine wunderbare Option für das Abbauen von Aluminium . Der Planet steht sehr früh im Spiel zur Erkundung zur Verfügung, so dass Spieler frühzeitig Aluminium bekommen und Außenposten errichten können. Es ist ein Planet mit geringem Schwierigkeitsgrad und sehr wenigen Bedrohungen, was ihn sehr sicher macht. Egal, wohin Spieler gehen, sie werden überall riesige Mengen davon finden, um abzubauen und zu extrahieren.

