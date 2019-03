Star Wars: Dark Forces ist der neueste Klassiker von Lucasarts, der dank der Unreal Engine 4 mit neuen Leben erfüllt wird.

Star Wars: Dark Forces wurde erstmals 1995 für den PC und 1996 für PlayStation veröffentlicht. Es handelt sich um einen Ego-Shooter, welcher vor den Ereignissen von A New Hope spielt. Doom, der Shooter der das Genre damals populär gemacht hatte, war sicher sehr prägend für das Game, obwohl Dark Forces seine eigenen „Innovationen“ aufwies. Die Spieler konnten zum Beispiel springen und von oben nach unten schauen, was zu dieser Zeit ziemlich beeindruckend war. Das beliebte Spiel von damals ist auch das Debüt des Protagonisten Kyle Katarn, eines kaiserlichen Offiziers, der zum Söldner und schließlich zu Jedi wurde. Katarns Popularität führte dazu, dass er in mehreren Star Wars-Spielen, Büchern und anderen Medien mitspielte.

So stellen wir uns ein Star Wars-Game vor!

YouTuber Bluedrake 42 stellte das Remake in einem aktuellen Video vor. Das Projekt stammt von Jason Lewis, einem Entwickler bei Obsidian Entertainment, und anderen Designern. Das Team arbeitete in der Freizeit am Remake. Das Walktrough von Bluedrake 42 zeigt eine beeindruckend detaillierte Docking Bay in Mos Eisely. Wir bekommen einen Blick auf die wunderschöne Landschaft mit Droiden, die durch die Straßen streifen (einschließlich eines R2-D2-Cameo), während TIE-Kämpfer über einen schweben. Den krönenden Abschluß gibt ein makelloser Millenium Falcon. Die entsprechenden Soundeffekte und einige Stücke des John Williams-Soundtracks lassen das Remake noch lebendiger werden.

Star Wars: Dark Forces - UE4-Fan-Remake 1 von 4 - +

Ein Hinweis des Teams beim Hochfahren der Demo zeigt, dass es sich weder um ein Spiel noch um einen Prototyp für ein bevorstehendes Spiel handelt. Abgesehen von der Auflistung bekannter technischer Probleme und Haftungsausschlüsse, wird in den Anmerkungen angegeben, dass das Projekt als Test dient. Die Demo ist seit letzten Sonntag online und kann hier für PC heruntergeladen werden. (Beim Schreiben dieses Artikels hat es noch funktioniert.)

Leider wird es ein Star Wars: Dark Forces-Remake dieses Kalibers in naher Zukunft wahrscheinlich nicht geben. Fans können sich zumindest auf die bevorstehende Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn Entertainment freuen. Oder wir ärgern uns weiter darüber, dass EA die Lizenz für Star Wars-Videospiele über hat.