Star Wars Jedi: Fallen Order ist die neue Hoffnung für Star Wars-Videospielfans. Disney liebt EA noch und ist mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, vielleicht auch wegen Fallen Order. Laut EA-Chef werden wir ja auch davon „weggeblasen“. Aja.

EA-Chef Andrew Wilson hat das Videospiel bereits gesehen und gespielt und nennt es „außergewöhnlich“ und es spielt sich „spektakulär gut“. Wir hoffen das Lob war auch gerecht. Das Kommentar des EA-Chefs stammt vom vierteljährlichen Finanzbericht.

„Es ist sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung. Nachdem ich in letzter Zeit selbst Zeit damit verbracht habe, muss ich sagen: Es spielt sich spektakulär gut. Dieses Spiel fängt wirklich die Fantasie ein, ein Jedi zu werden…“

Wilson bestätigt auch aufregend, dass das Spiel „bald“ erscheinen wird:

„Sie werden in den nächsten Monaten erste Einblicke in das Star Wars-Spiel erhalten, und ich denke, Sie werden begeistert sein von dem, was Sie sehen … Wir werden bald noch viel mehr zu berichten haben.“