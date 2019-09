Star Citizen: Squadron 42-Beta (wieder) verschoben

Quarter Circle Studio hat einen neuen Trailer zu ihrem Horrorspiel Once Upon A Time In Rosewell, ehemalig bekannt unter dem Titel The Peterson Case, veröffentlicht. Das Setting ist im Jahre 1947 aufgestellt. In der Nähe des Roswell UFO-Ereignis. Franklin entdeckt bald, dass es im Haus eine überirdische Präsenz gibt, die ihm auf der Spur ist…