Share on Facebook

Es ist kaum zu glauben, dass das lange in der Entwicklung befindliche Star Citizen nach all dieser Zeit technisch noch nicht erschöpft ist. Es ist nicht einmal in der Beta, die spielbaren Versionen, die gestartet wurden, sind alle Alpha-Builds, aber es scheint, als ob die Leute beeindruckt sind, weil sie dem Projekt immer noch viel Geld geben.

Der Entwickler hat heute bekannt gegeben, dass das Crowdfunding für das Spiel nun atemberaubende 231 Millionen US-Dollar überschritten hat. Das Spiel hatte bereits alle Arten von Rekorden für sein Crowdfunding gebrochen und es scheint, als würde sich das nicht so schnell ändern. Es geht immer munter weiter mit den Rekorden. Im November letzten Jahres wurde die 200 Millionen US-Dollar-Marke durchbrochen.

Zusammen mit dieser Ankündigung veröffentlichten sie ein neues Video, um einige kommende Inhalte hervorzuheben. Die Entwickler führen uns durch die Konzeptzeichnungen der verschiedenen NPCs, die das Spiel haben wird, wie Kellner, Barkeeper und einige Kopfgeldjäger. Wir können auch einige der in Entwicklung befindlichen Schiffe besichtigen, die kommen.

Star Citizen befindet sich derzeit in der Entwicklung für Windows PC und ist in der Alpha-Version spielbar. Vielleicht ist es irgendwann einmal fertig. Vielleicht! Der Singleplayer sieht auf jeden Fall vielversprechend aus.