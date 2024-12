Stage Fright: Das neue Co-Op-Spiel von Ghost Town Games

Der Entwickler Ghost Town Games hat am 12. Dezember 2024 während den Game Awards 2024 seinen neuen Co-Op-Titel Stage Fright vorgestellt. Dieses Studio, bekannt für die beliebte Overcooked-Reihe, die für ihren chaotischen Multiplayer-Spaß gefeiert wird, bringt nun ein weiteres kooperatives Zwei-Spieler-Abenteuer auf den Markt, das bisher nur für den PC angekündigt wurde. Hello Games, die Macher von No Man’s Sky, werden das Spiel veröffentlichen. Ghost Town Games ist ein preisgekröntes Indie-Studio, das aus nur drei Hauptmitgliedern besteht und bei Bedarf zusätzliche Mitarbeiter für größere Projekte hinzuzieht. Im Jahr 2016 veröffentlichten sie Overcooked, das schnell als eines der besten Multiplayer-Spiele anerkannt wurde. Nach diesem Erfolg folgte 2018 Overcooked 2, das das chaotische Spielprinzip mit neuen Kochszenarien und Herausforderungen erweiterte.

Nach dem Remaster Overcooked! All You Can Eat fragten sich die Fans, welches Projekt das Studio als nächstes angehen würde. Auf den Game Awards 2024 enthüllte das Studio schließlich Stage Fright und versprach eine frische, kooperative Spielerfahrung. In diesem Spiel begeben sich die Spieler auf ein Abenteuer voller Hindernisse, unterschiedlicher Umgebungen und Escape-Rooms, während sie ein uraltes Geheimnis enthüllen. Obwohl der Multiplayer-Modus Parallelen zu Overcooked aufweist, sollten sich die Spieler auf ein intensives kooperatives Erlebnis einstellen, das selbst die stärksten Freundschaften auf die Probe stellen könnte. Stage Fright stellt die Charaktere Drew, Blake und Charlie in den Mittelpunkt. Die Spieler steuern jeweils zwei dieser Charaktere und können so ständig zwischen zwei unterschiedlichen Perspektiven wechseln. Dies bildet die Grundlage für das kooperative Gameplay, das für zwei Spieler konzipiert ist.

Stage Fright soll besonders zugänglich werden

In einem Interview mit TheGamer verriet ein Vertreter von Hello Games, dass Stage Fright „chaotische Momente im Stil von Overcooked“ bieten wird und ebenso innovativ sein soll wie Overcooked bei seiner Veröffentlichung. Das Spiel wurde von Anfang an als kooperatives Erlebnis entwickelt und ermöglicht den Spielern, sich entweder online oder im klassischen Couch-Koop-Modus zusammenzuschließen. Ein besonderes Merkmal ist der Fokus auf Zugänglichkeit. Mit einem starken Schwerpunkt auf Kommunikation und Teamwork soll das Spiel für eine breite Spielerschaft zugänglich sein. Die Herausforderungen konzentrieren sich mehr auf geistige Problemlösung als auf motorische Fähigkeiten. Während die früheren Spiele nur eingeschränkte Zugänglichkeitsoptionen hatten, hat Ghost Town Games mit dem Assistenzmodus in Overcooked: All You Can Eat bereits Fortschritte in diesem Bereich gemacht.

