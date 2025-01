Sony gründet neues PlayStation Studio

Eine neue Stellenausschreibung von PlayStation bestätigt, dass Sony in Los Angeles, Kalifornien, ein neues AAA-Spielestudio eröffnet hat. Dieses noch nicht angekündigte Team ist das 20. Studio unter dem Dach der PlayStation-First-Party Studios und arbeitet offenbar an einem neuen, hochkarätigen AAA-Spiel für die PS5. Die First-Party-Studios des Unternehmens zählen zu den renommiertesten der Spieleindustrie, was große Erwartungen an ihre Projekte weckt. Fans sind immer auf der Suche nach Informationen über zukünftige PlayStation-Spiele von Studios wie Santa Monica, Naughty Dog und Insomniac Games. In den letzten Jahren hat Sony auch langjährige Entwicklungspartner wie Housemarque, Bluepoint Games und Firesprite übernommen. Nun gibt es ein neues, geheimes Studio in Los Angeles, das an einem „bahnbrechenden“ AAA-Erstlingswerk arbeitet. Dies geht aus einer aktuellen Stellenausschreibung für einen Project Senior Producer hervor, die ein „neu gegründetes AAA-Studio“ in Los Angeles erwähnt.

Theorien besagen, dass dieses interne Studio möglicherweise mit Bungies Gummybears-Inkubationsprojekt verbunden ist. Während der Entlassungen bei Bungie im Juli 2024 wurde bekannt gegeben, dass 155 Mitarbeiter des Studios in den kommenden Quartalen zu Sony Interactive Entertainment wechseln werden. Ein weiteres wahrscheinliches Mitglied des neuen AAA-Studios von PlayStation ist das Team von Jason Blundell, einem bekannten Entwickler von Call of Duty: Black Ops. Blundell arbeitete zuvor als Mitbegründer von Deviation Games mit PlayStation an einer neuen AAA-IP für die PS5, verließ das Studio jedoch 2022 aufgrund unbekannter Turbulenzen, was schließlich zur Schließung des Studios im März 2024 führte.

Sony und PlayStation werben immer mehr Mitarbeiter ab

Interessanterweise wechselten im Mai 2024 viele ehemalige Mitarbeiter von Deviation Games zu PlayStation, um unter der Leitung von Blundell an einem neuen Projekt zu arbeiten. Da Blundells Team schon länger in der Entwicklung ist als das Spin-off-Team von Bungie, wird vermutet, dass das neue interne PlayStation-Studio von ihm geleitet wird. Fans spekulieren, dass das Team an einer Fortsetzung oder einem Neustart des gescheiterten AAA-Projekts von Deviation Games arbeiten könnte. Obwohl es noch einige Jahre dauern könnte, bis Sony Details zum neuen internen Studio bekannt gibt, sind die Fans erfreut zu wissen, dass ein weiteres First-Party-Spiel für die PlayStation in Arbeit ist.

