Sony hat mit der PlayStation Vita sein Handheld-Geschäft aufgegeben, vorerst. Die Produktion der Handheld-Konsole endet mit 2019. Doch ganz aufgegeben haben dürfe Sony diesen Markt nicht, wie diese Meldung beweist.

Wie Techtastic berichtet wurde in Südkorea ein Patent auf ein „elektronisches Spiele-Modul“ eingereicht. Es werden keine weiteren Details angegeben, aber das Design sieht so aus, als würde man dazu eine Konsole benötigen. Es ist daher möglich, dass sich das Patent auf eine zukünftige PlayStation-Konsole sützt, die eventuell mobil ist. Oder es ist auch nichts.

Wie Techtastic (via Engadget.com) weiteres feststellt, hat Sony 2017 ein Gerät zum Patent angemeldet, welches dem Nintendo Switch sehr ähnlich sah. Wie wir wissen ist daraus nichts geworden. Nicht jedes Patent wird auch ein Produkt. Es ist jedoch klar, dass Sony im Geheimen an etwas tüftelt, was das wird, bleibt abzuwarten.

Die PlayStation Vita war ein Trauerspiel! Warum? Das lest ihr in unserem Gamer-Blog von Florian.

