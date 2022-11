Sonic Frontiers wird 4 Tage vor Release auf Twitch gestreamt

Eigentlich dürfte Sonic Frontiers erst für den 8. November 2022 verkauft oder ausgeliefert werden, aber Berichten zufolge wurde das Verkaufsdatum des Spiels von einigen Einzelhändlern missachtet. So können Sonic-Fans bereits frühzeitig spielen und jede Menge Spoiler im Internet verteilen, auch auf der Streaming-Plattform Twitch.

Welche Plattform ist besonders betroffen? Die Berichte sprechen hauptsächlich von der Nintendo Switch-Version des Spiels, dass sich mehrfach im Umlauf befindet.

Twitch sperrt Sonic Frontiers-Streams vor Release

Natürlich ist SEGA bemüht, nicht unbedingt vor dem 8. November das ganze Spiel zu leaken, deshalb beendet Twitch auch Streams innerhalb von Minuten. In einigen Fällen ist es aber möglich, dass das Spiel bis zu einer Stunde gestreamt wurde, bevor es von Twitch, YouTube oder Twitter entfernt wurde.

Sonic Frontiers ist damit aber nicht allein, dass vor Release jede Menge Gameplay-Material veröffentlicht wird. Auch God of War Ragnarök hatte ein massives Problem, dass bereits große Teile des Spiels online erschienen sind. Vielleicht war es also keine so schlechte Idee von Activision, dass man Call of Duty: Modern Warfare 2 auf der physischen Disk mit nur “70 MB” ausstattete – quasi das Installationsprogramm. Nur so kann heutzutage verhindert werden, dass ganze Spiele vor dem Release im Internet landen, um vorab das ganze Spiel zu leaken.

Sonic Frontiers erscheint offiziell am 8. November 2022 für Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One, PlayStation 4 (PS4) und Windows PC.