From Software hat eine überaus hohe Fanbase bei PlayStation-Spielern. Die Dark Souls-Serie begann im Jahr 2009 und seit dem lieben Gamer auf der Sony-Plattform ihre Spiele. Das bedeutet aber nicht, dass auch Xbox-Spieler nicht gerne zu ihrer Software greifen. Ein tolles Beispiel ist Sekiro: Shadows Die Twice, welches die Xbox Game Charts weltweit anführt.

Derzeit ist der From Software-Titel das am meisten verkaufte digitale Spiel über Xbox Live für Xbox One in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien. Eigentlich eine Sensation für ein japanisches Spiel. Immerhin führen normalerweise amerikansiche/europäische Titel die Charts auf der Microsoft-Konsole an. Damit beeindruckt der Titel aus Japan doppelt.

Natürlich schneidet Sekiro: Shadows Die Twice auch auf der PlayStation 4 und via Steam (PC) hervoragend ab. Zuvor bekam das Action-Game Auszeichnungen wie „Best of gamescom“ und „Best Action Game“ auf der gamescom 2018.

Bei Amazon.de könnt ihr euch den Titel für unter 60 Euro holen!