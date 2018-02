Sea of Thieves verzichtet auf Lootboxen und Mikrotransaktionen (zum Start)

Nachdem vor 10 Monaten der letzte Half-Life-Autor das Unternehmen Valve verlassen hat, glauben wir zu wissen, dass es nichts mehr wird aus Half-Life 3. Bereits seit Jahren befassen wir uns mit der Akte X “Half-Life 3”. Aber auch sonst hat Valve ein Problem mit der Zahl 3. So ist bis dato noch kein Portal 3 erschienen, aber auch Left 4 Dead 3 lässt lange auf sich warten. Bis jetzt…

Es ist eigentlich nur ein Titelbild auf einer Facebook-Seite, jedoch zeigt die Zombie-Hand ganz klar die Zahl 3. Entweder verarscht und Valve wieder einmal oder sie möchte damit sagen: Left 4 Dead 3 erscheint. Bald. Endlich.

Left 4 Dead 2’s official page was taken down or removed, and someone has taken it over ~23 hours ago and uploaded an edited hand picture from the L4D1 trailer. The page had over a million of likes before, but now it is a personal page. pic.twitter.com/idOow8nE01

— Steam Database (@SteamDB) 11. Februar 2018