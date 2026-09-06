Royal Kludge R99 im Test: Eine starke Gaming-Tastatur mit einem Haken

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Royal Kludge ist eine Marke, die mechanische Tastaturen und PC-Gaming-Zubehör erstellt. Das aktuelle Flaggschiff ist die R99 Tastatur, die in verschiedenen Designs verfügbar ist.

Die R99 ist eine Vollfunktionstastatur mit 101 Tasten. Sie besitzt also einen Nummernblock, ist aber mit einer Breite von knapp 40 cm gar nicht mal so groß und daher auch gut für kleinere Schreibtische geeignet. Aktuell gibt es die Tastatur in drei Designs, mit drei Schaltern, aber auch nur einem QWERTY-Layout. Inwieweit ist sie also für den deutschen Markt geeignet?

Schickes Design trifft auf ein kleines QWERTY-Problem

Ich habe die Tastatur im Halo-Design, das etwas an ein Retro-Racing-Theme erinnert und echt schick aussieht. In den Fotos habe ich bereits die Y-Taste mit der Z-Taste vertauscht, um sie dennoch auch in deutscher Sprache nutzen zu können. Allerdings muss gesagt sein: Zum Zocken ist sie mehr als geeignet, wer damit aber viel in deutscher Sprache schreibt, muss das deutsche Tastatur-Layout einfach im Blut haben. Denn selbstverständlich ist die Anordnung des US-Layouts komplett anders, angefangen damit, dass Ü, Ä und Ö fehlen, aber auch die Tasten für Satz- und Sonderzeichen sind anders angeordnet. Dennoch kann man sie als QWERTZ-Tastatur nutzen, nur dass die angezeigten Symbole nicht ganz dem entsprechen, was man drückt. Sollte einem das wichtig sein, was verständlich ist, lohnt es sich vielleicht mehr, sich für die Royal Kludge S98 oder die Royal Kludge C98 zu entscheiden. Diese gibt es auch im deutschen QWERTZ-Layout.

Nun aber zur Tastatur selbst. Ich finde die Verarbeitung sehr gelungen, wobei sie auf mich etwas klobig und hoch wirkt. Es ist keine Handflächenablage dabei. Hier habe ich eine alte von einer anderen Tastatur genutzt, da es sich so wesentlich angenehmer gestaltet. Die Beleuchtung kann sich auch absolut sehen lassen. Es gibt keine Software von Royal Kludge zu ihren Tastaturen, die Beleuchtung wird über FN + diverse Tasten eingestellt. Hier solltet ihr auch bedenken: Es gibt zwar eine deutsche Anleitung, diese ist aber für eine QWERTZ-Tastatur gedacht. Zum Einstellen der R99 sollte man die englische Gebrauchsanweisung nutzen, sonst sitzt man recht lange da und wundert sich, warum man die Beleuchtung nicht richtig einstellen kann.

Kabel, Bluetooth oder 2,4 GHz: Die R99 lässt euch die Wahl

Was ich an der R99 allerdings sehr gefeiert habe, ist die Tatsache, dass man drei Möglichkeiten hat, die Tastatur zu verbinden. Hier merkt man einfach, dass hinter Royal Kludge durchaus Gaming-Enthusiasten am Start sind. Neben der klassischen Verbindung via Kabel gibt es auch die Möglichkeit, Bluetooth als auch kabellos mit geringer Latenz (2,4 GHz) zu nutzen. Das ist vermutlich auch ein Grund, warum die Tastatur mit einer Tiefe von fast 4,5 cm daherkommt.

Ist der Akku der Tastatur vollständig geladen und die Beleuchtung auf voller Helligkeit, hält der Akku gut und gerne acht Tage. Ich habe die Tastatur auch zum Arbeiten verwendet, also plus/minus acht Stunden pro Tag, als auch zum Zocken. Schaltet man die LED-Helligkeit runter oder ganz aus, dürfte man sicher sogar für drei bis vier Wochen Ruhe haben, bevor die Tastatur geladen werden muss. Keine Sorge, über eine LED-Anzeige an der Zahlenreihe erkennt man, wie voll der Akku geladen ist. Über Kabel erreicht die Tastatur zudem gut 8.000 kHz, wireless natürlich weniger.

Silent Violet Switches: Leise tippen und zocken

Ich habe die Tastatur mit den Silent Violet Switches, da ich das Tastaturklacken nicht so mag. Die Tasten lassen sich super leicht drücken, gehen geschmeidig runter und verursachen wirklich wenig Lärm dabei. Wofür ich die Marke zudem loben muss: Im Lieferumfang sind vier Ersatzswitches dabei. Sollte also mal einer kaputtgehen, kann man diesen mit dem ebenfalls beiliegenden Werkzeug ganz entspannt austauschen.

Für knapp 130 Euro kann man sich bei der Tastatur nur schwer beklagen. Zudem bietet die Website die Möglichkeit, sich die Switches vorab anzuhören. Das hilft sehr bei der Entscheidung, welche der Switches für einen selbst geeignet sind.

Fazit zur Royal Kludge R99

Die Royal Kludge R99 hat mich vor allem mit ihren Silent Violet Switches, den drei Verbindungsmöglichkeiten und dem für eine Vollfunktionstastatur vergleichsweise kompakten Format überzeugt. Besonders angenehm finde ich die leisen und leichtgängigen Tasten, wodurch ich die R99 sowohl beim Zocken als auch beim Arbeiten problemlos über längere Zeit nutzen konnte. Auch die lange Akkulaufzeit und die mitgelieferten Ersatzswitches sind für einen Preis von knapp 130 Euro starke Argumente.

Für deutsche Nutzer gibt es allerdings einen entscheidenden Haken: Die R99 ist aktuell nur im QWERTY-Layout verfügbar. Beim Gaming fällt das kaum ins Gewicht, beim Schreiben deutscher Texte muss man das QWERTZ-Layout und insbesondere die Position der Sonderzeichen aber ziemlich gut kennen. Auch eine Handflächenauflage hätte ich mir aufgrund der Höhe der Tastatur gewünscht.

Wer hauptsächlich zockt, mit dem US-Layout zurechtkommt und eine leise mechanische Tastatur mit vielen Verbindungsmöglichkeiten sucht, bekommt mit der Royal Kludge R99 dennoch ein gelungenes Gesamtpaket zu einem fairen Preis.