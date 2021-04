Resident Evil: Village – Das sind die technischen Leistungen der Konsolen

Lady Dimitrescu in Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Während eines neuen Showcase, das live auf YouTube mitverfolgt werden konnte, gaben die Entwickler neue Informationen für das kommende Horror-Spiel Resident Evil: Village preis. Neben neuen Trailern, gab es auch viele neue Infos zu den technischen Leistungen der Konsolenversion des Spiels. Darunter hauptsächliche die Auflösung auf Xbox Series X/S und PS5 und der verfügbaren Framerate.

Demnach soll das Spiel auf der Playstation 5 und Xbox Series X in der Lage sein eine 4K HDR Auflösung und 60FPS zu garantieren. Hierbei ist jedoch die Funktion des Ray Tracings nicht aktiviert. Wenn man auf die verbesserten Lichteffekte nicht verzichten möchte, kann das Survival-Spiel nur noch in 4K HDR und zirka 45 FPS genossen werden.

Resident Evil: Village auf der Xbox Series S ist hingegen nur auf 1440p HDR und ungefähr 45 FPS spielbar. Doch auch hier soll es einen Modus geben zwischen Ray Tracing zu wechseln. Sollten die Lichteffekte aktiviert sein, kommt die Series S nur auf 30 FPS. Ähnlich sieht es auf der Playstation 4 Pro und Xbox One X aus. Wenn hier auch ein Modus für höhere Auflösung aktiviert ist, soll eine 4K Auflösung möglich sein.

Die reguläre Playstation 4 soll hingegen nur eine Auflösung von 900p und einer Framerate von 45FPS bieten. Hier sollte die Konsole also vermutlich von den oben genannten die schlechteste Ort sein, um den neusten Teil der beliebten Horror-Reihe zu spielen. Aber ein Fiasko wie bei Cyberpunk 2077 sollte man wohl nicht erwarten müssen.

In Resident Evil: Village schlüpft ihr erneut in die Schuhe von Ethan Winters – dem Helden des siebten Teils – und begebt euch in ein gotisch angehauchtes winterliches Dorf. Der Abschluss der Handlung rund um Ethan und seine Frau Mia soll jedoch erst mit Resident Evil 9 erfolgen, dennoch könnt ihr euch auf ein packendes Horror-Erlebnis mit alten und neuen Gesichtern freuen.

Resident Evil: Village erscheint am 7. Mai für Playstation 4/Pro, PS5, Google Stadia, Xbox One X, Xbox Series X/S und PC.