The Sinking City wird am 21. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen, kündigte Publisher Bigben Interactive und Entwickler Frogwares an.

The Sinking City ist ein Spiel von Abenteuer und Forschung in einer offenen Welt in den 1920ern, inspiriert von den Werken des berühmten amerikanischen Horrorautors H.P. Lovecraft. Die Spieler treten in die Fußstapfen eines Privatdetektivs, der in der Stadt Oakmont, Massachusetts, ankommt – einer Stadt, die unter beispiellosen Überschwemmungen übernatürlicher Phänomene leidet. Die Spieler müssen die Quelle dessen aufdecken, was sich in der Stadt und in den Köpfen der Bewohner befindet.