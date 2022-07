Red Dead Redemption 2: PS5- und Xbox Series-Upgrade “storniert”, so ein Leak

Falls der Leak richtig ist, dann können wir uns nach dem “Tod von Red Dead Online” auch die Next-Gen-Version (PS5 / Xbox Series X/S) von Red Dead Redemption 2 begraben. Alles für GTA 6 (und GTA Online), so anscheinend die Anzeichen bei Rockstar Games. Zum Leidwesen des Western-Epos.

GTA 5 erschien im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360. Es folgte ein Jahr später die PS4- und Xbox One-Version. Im März 2022 erhielt der Action-Open-World-Titel ein Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das wird Red Dead Redemption 2, obwohl es erst 2018 erschienen ist, möglicherweise erspart bleiben.

Bisher konnte sich Red Dead Redemption 2 weltweit über 44 Millionen Mal verkaufen, so das Verkaufszahlen-Update aus dem Mai 2022 von Rockstar Games. Damit konnte sich die ganze Red Dead-Spielreihe über 66 Millionen Mal verkaufen. Gegen GTA schaut die “neuere” Spielreihe von Rockstar Games aber alt aus: Die GTA-Reihe hat sich weltweit über 375 Millionen Mal verkauft, alleine davon entfallen über 160 Millionen verkaufte Einheiten auf GTA 5.

Andere Publisher (nicht Entwickler) verkaufen ihre Spiele nicht so oft in diesem Zeitraum und machen viel für ihre Titel, damit die Community etwas davon hat. Nun gibt es ein neues Gerücht, dass es nicht einmal ein Next-Gen-Upgrade für RDR2 geben soll.

Erst vor wenigen Tagen sagte der selbe “Insider”, dass es ein Update von Red Dead Redemption 2 für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S geben wird. Anscheinend wurde diese neue Version des Spiels, gemeinsam mit dem Remaster für GTA 4 und dem ersten Red Dead Redemption abgesagt.

Per Tez2, it doesn't look like Rockstar Games wants to ship out a new enhanced version of #RedDeadRedemption2 for next-gen consoles anytime soon.

It's an absolute crime to abandon this game over GTAV. pic.twitter.com/lZWsJTX8sq

