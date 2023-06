“Raubüberfälle, Teamarbeit & Action” kostenlos im Epic Store

PAYDAY 2 ist kostenlos im Epic Games Store erhältlich! Die Fortnite-Herausgeber enthüllten das neueste kostenlose PC-Spiel.

PAYDAY 2 - (C) Starbreeze Publishing AB

Sichere dir den packenden Vier-Spieler-Koop-Shooter PAYDAY 2 mit über 40 Millionen verkauften Exemplaren und erlebe atemberaubende Raubüberfälle. Im Epic Games Store gibt es das nämlich jetzt kostenlos, solltest du den Titel am PC noch nicht gespielt haben.

PAYDAY 2, entwickelt von Starbreeze, ist ein wahrer Dauerbrenner. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 hat es bereits über 40 Millionen Exemplare verkauft und zählt mit mehr als acht Millionen Spielern zur größten Community auf Steam. Doch das ist noch nicht alles! Denn dieses Jahr erwartet uns auch der langersehnte Nachfolger PAYDAY 3, der von Plaions Prime Matter-Label für PC-, Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird. Laut einem vertrauenswürdigen Leaker steht der 21. September 2023 als möglicher Releas-Termin im Raum.

Was erwartet dich in PAYDAY 2?

In PAYDAY 2 wirst du in die Welt des organisierten Verbrechens entführt und schließt dich mit anderen Spielern zusammen, um spektakuläre Raubüberfälle durchzuführen. Die Originalbande – bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains – ist aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um in einer hochtechnisierten und digitalisierten Welt für Aufsehen zu sorgen.

Das Spiel thematisiert Software-Giganten, Kryptowährungen, Massenüberwachung und das Dark Web, was sich in den aktualisierten Geräten widerspiegelt, die du verwenden wirst, um deine Pläne zu schmieden und die Beute sicher nach Hause zu bringen.

Epic Games Store lockt mit kostenlosen PC-Spielen

Wenn du also schon immer von spektakulären Raubzügen geträumt hast, ist PAYDAY 2 genau das Richtige für dich. Aber das ist noch nicht alles, denn im Epic Games Store stehen noch weitere spannende Angebote auf dem Programm. Letztes Jahr verschenkte der Fortnite-Herausgeber insgesamt 99 kostenlose Titel im Gesamtwert von 2.240 US-Dollar.

In diesem Jahr läuft der Mega Sale, bei dem du von Rabatten von bis zu 75 % profitieren kannst.

PAYDAY 2 erschien am 13. August 2013. Es wurde von Starbreeze Studios, Overkill Software und Sumo Digital entwickelt. Es gibt den Taktik-Shooter für PS4, Xbox One, Switch, Windows PC, PS3 und Xbox 360.