Rainbow Six Siege hat so viele Steam-Spieler wie noch nie zuvor

Rainbow SIx Siege - (C) Ubisoft

Rainbow Six Siege hat einen neuen Rekord für gleichzeitige Spieler auf Steam aufgestellt. Der Rekord kommt hierbei fast sechs Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Multiplayer-Taktik-Shooters. Obwohl das Spiel regelmäßig in den Steam-Charts vertreten ist, konnte es dennoch auf Höhen und Tiefen zurückblicken. Der neuste Rekord schlägt dabei jedoch einen ,,älteren“ der noch gar nicht so lange zurückliegt.

Erst im März des letzten Jahres spielten fast 200,000 Spieler gleichzeitig den Online-Shooter. Dass diese Zahl im März aufgetreten ist, ist dabei kaum verwunderlich. Denn in dem Monat kam es weltweite zu Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie.

Menschen waren gezwungen zuhause zu bleiben und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Videospiele waren da eine willkommene Abwechslung. Ein ,,Wolrd of Warcraft“-Fan hat beispielsweise seine Zeit damit verbracht auf Level 50 zu grinden, ohne das Startareal zu verlassen.

Rainbow Six Siege: Lockdown

Doch auch andere Spiele wie Animal Crossing: New Horizons und eben Rainbow Six Siege konnte in dem Zeitraum besonders starke Zahlen vorweisen. Laut SteamDB waren am 20. März exakt 201,053 Spieler gleichzeitig online und spielten den Taktik-Shooter. Dass die Zahlen immer noch so hoch sind, ist dabei auf mehrere Gründe zurückzuführen. Zum einen lässt sich das Spiel gerade im Zuge der ,,free days“ gratis Spiele. Dadurch könnten vor allem neue Fans auch in den Genuss kommen, das Spiel einmal zu testen.

Der zweite Grund ist eine Erweiterung, die erst vor kurzem erschienen ist. Operation Crimson Heist und ein neuer Operator haben sicherlich zahlreiche alteingesessene Spieler wieder hervorgeholt, die sich die neuen Features ansehen wollen. Obwohl sich die Gründe für eine erhöhte Spielerschaft erklären lassen, ist das nichtsdestotrotz eine besonere Leistung für Rainbow Six Siege.

Auch sind Updates für die aktuelle Konsolengeneration – Xbox Series X/S und Playstation 5 – in Planung. Da Ubisoft anhand der Steam-Charts sieht, dass immer noch zahlreiche Spieler vorhanden sind, ist eine langfristige Unterstützung des Shooters auch zu erwarten. Fans können sich also vermutlich noch auf viele weitere Jahre mit dem Shooter freuen.