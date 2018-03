Es ist kaum zu glauben, aber PlayerUnknown’s Battlegrounds ist erst ein Jahr alt. Genauer gesagt am 23. März 2017 ging der Battle Royale-Titel bei STEAM als „Early Access“-Titel an den Start. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja.

Jetzt feiert der Entwickler PUBG Corp sein Jubiläum, indem er die Spieler mit einem kostenlosen Skin behandelt. Das ‚Year One-SCAR-L‘-Modell der Lieblings-PUBG-Waffe mit einem Spritzer Gelb, der Nummer eins und dem ikonenhaften Slogan des Spiels: Winner, Winner, Chicken Dinner.

PC players, the live server maintenance is now over and everyone can log in to get a free PUBG anniversary weapon skin: Year One – SCAR-L. Thank you for being with on this journey! Read more about the free weapon skin in our dev blog: https://t.co/4UeqO2TUtK pic.twitter.com/UPznDUqOyd

— PUBG Help (@PUBG_help) 27. März 2018