PlayerUnknown’s Battlegrounds ist noch immer der größte Battle Royale-Shooter der Welt. Auch wenn man es nicht so recht glauben mag, nach dem Erfolg von Fortnite von Epic Games.

Der südkoreanische Titel hat alleine auf Steam über 1 Million Gamer täglich. PS4– und Xbox One-Version kann man nur schwer abschätzen, aber diese werden sich auch im 6-stelligen Bereich liegen. Doch dem nicht genug, alleine die mobile Version von PUBG hat über 200 (!) Millionen registrierte User. Das schafft auch Fortnite nicht.

Mit vielen Skins kann der Titel auftrumpfen. Ein Skin erschreckte vor Kurzem sogar einen sehr bekannten Streamer. Aber seht selbst…

So #PUBG is a horror game now, @drdisrespect. GGhttps://t.co/wtOYprVRdj pic.twitter.com/M1U4vaDATg

— PUBG (@PUBG) 2. Februar 2019