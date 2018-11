Der Entwickler von PlayerUnknown’s Battlegrounds, PUBG Corp/Bluehole, und Starladder haben die Teilnehmer am großen LAN-Qualifikations-Turnier für die PUBG Europe League bekanntgegeben.

Das Großevent findet vom 10. bis zum 16. Dezember in der Cybersport Arena in Kiev, Ukraine, statt. Dabei werden sich von den insgesamt 32 Teams 17 ihren Startplatz in Vorausscheidungen erkämpfen, die online gespielt werden.

HInzu kommen 15 Profi-Teams, die sich direkt qualifiziert haben.

Diese sind:

Team Reciprocity

Team SoloMid

M19

Avangar

Alliance

Method

Penta Sports

MOONWOLF

o1ne

Quantum Bellator Fire

TORNADO ENERGY BATTLE

Besiktas

G2 Esports

Galatasaray

Oyun Hizmetleri eSports Club

