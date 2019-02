Nach Psychedelica of the Black Butterfly wird jetzt auch Psychedelica of the Ashen Hawk via Steam für PC erscheinen, verkündete der Publisher Intragames.

Das Spiel wurde erstmals im Juni 2016 für die PS Vita in Japan veröffentlicht, gefolgt von Nordamerika und Europa im Juni 2018 über den Herausgeber Aksys Games.

Die PC-Version bietet Textunterstützung in Englisch, Koreanisch und traditionellem Chinesisch.

Ein geschlossener Beta-Test wird vom 18. bis 24. Februar abgehalten. Benutzer können sich per E-Mail an help@intragames.co.kr mit dem Betreff „[Ashen Hawk] CBT Registration – Dein Name)“ und mit einer Liste hrer CPU, GPU, RAM, OS und Steam ID anmelden. Bewerber sollten über 18 Jahre alt sein und einen PC mit den folgenden Mindestanforderungen besitzen:

Minimum Requirements Recommended Requirements Operating System (OS) Windows 7 SP1 (32 / 64-bit) Windows 8.1(64-bit) Processor Intel Core i3 Intel Core i5 Memory 4GB RAM 8GB RAM Graphics NVIDIA GeForce GTX 560 NVIDIA GeForce GTX 760 DirectX Version 11 Version 11 Storage Space 4GB available space 4GB available space Sound Card DirectX-compatible sound card DirectX-compatible sound card

Alle Teilnehmer erhalten einen Steam-Key für Psychedelica of the Ashen Hawk und ein exklusives Wallpaper.

Release des Spiels ist dann für den Frühling 2019 geplant.