PS5 auf Rekord-Jagd? – 61,7 Millionen Konsolen verkauft

Wie oft hat sich die PS5 bisher verkauft? Die PlayStation 5 hat einen neuen Meilenstein erreicht und insgesamt 61,7 Millionen Einheiten verkauft. Diese beeindruckende Zahl zeigt, dass die Konsole bei Spielern weltweit sehr beliebt ist. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 30. Juni 2024 endete, wurden 2,4 Millionen PS5-Konsolen verkauft. Im Vergleich dazu waren es im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch 3,3 Millionen.

Auch in Sachen Software muss Sony Rückschläge hinnehmen. Die Verkaufszahlen für Spiele sind leicht zurückgegangen. Insgesamt wurden 53,6 Millionen Spiele für die PS4 und PS5 verkauft, während es im Vorjahr 56,5 Millionen waren. Von diesen Verkäufen entfielen sechs Millionen auf Sonys eigene Spiele, was ebenfalls einen leichten Rückgang im Vergleich zu den 6,6 Millionen des Vorjahres darstellt. Ganze 80 Prozent der Spiele wurden digital heruntergeladen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 70 Prozent im Vorjahr.

PS5-Verkäufe rückgängig: Was bedeutet das für das PlayStation Network?

Ein großer Erfolg ist die steigende Anzahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network. Diese Zahl stieg von 108 Millionen im letzten Jahr auf beeindruckende 116 Millionen in diesem Jahr. Das zeigt, dass immer mehr Spieler die digitalen Dienste von Sony nutzen und die Community wächst.

Wie sieht es finanziell für Sony aus? Trotz einiger Rückgänge bei den Verkaufszahlen von Hardware und Software hat Sony insgesamt finanziell profitiert. Der operative Gewinn der Sparte Games und Network Services stieg von 335 Millionen Dollar auf 443 Millionen Dollar. Zudem wuchsen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent.

Mit großen Titeln werden die Verkaufszahlen sicherlich wieder steigen. Nur derzeit sieht es nicht so wild aus, was Blockbuster-Titel aus den Franchises God of War, The Last of Us und Co betrifft. Einzig Astro Bot ist im September als „großer“ Exklusiv-Titel zu nennen. Vielleicht bringt die Veröffentlichung von EA Sports FC 25 neue PS5-Spieler an Bord.