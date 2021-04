PS4 hat mehr Spiele verkauft als jede andere Konsole der Geschichte

PlayStation 4 - (C) Sony

Jeder hat sie, die Lieblingskonsole. Für viele ist es die erste Konsole, die man von den Eltern bekommen hat und nie vergessen wird. Bei anderen ist es die Konsole, die die Lieblingsspiele hervorgebracht hat. Für Sony ist es sicherlich die PS4. Denn einem neusten Bericht zufolge, hat die mittlerweile 8-Jährige Playstation mehr Spiele verkaufen können, als jede andere Konsole der Geschichte. Ein gewaltiger finanzieller Erfolg für Sony und die Entwicklerstudios.

Genauer gesagt konnte die 4. Generation an Sony-Konsolen seit 2013 insgesamt 1.577 Milliarden Kopien von Spielen verkaufen. Damit ist ein neuer Rekord aufgestellt. Ein Rekord, der im übrigen bisher von der Playstation 2 gehalten wurde, die nicht minder beeindruckende 1.537 Milliarden Spiele verkaufen konnte. Um das in Relation zu stellen: Wenn man jedes PS4-Spiel an einen Menschen verteilt, könnte man ein Fünftel der Weltbevölkerung damit versorgen.

Und Sony scheint erneut zu versuchen, diesen Rekord zu brechen. Bereits jetzt gilt der Nachfolger der PS4 – die Playstation 5 – als die schnellstverkaufte Konsole in der Geschichte der USA. Die besten Voraussetzungen also, um den den kommenden Jahren viele Spiele herauszubringen, die auch der neusten Konsolengeneration zu solchen Zahlen verhelfen.

Ob die Playstation 5 auch in Zukunft über Kassenschlager wie Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn oder God of War verfügt, muss sich zeigen. Denn solche Exklusivspiele sind ausschlaggebend für den Erfolg einer Konsole – ganz zu schweigen von Rekorden durch verkaufte Kopien. Doch Sony hat bereits bestätigt, dass sie die PS5 mit mehr Exklusivspielen versorgen wollen, als alle Generationen davor. So investieren sie vermehrt in eigene Studios und eigene Spiele.

So wie es aussieht, könnte die Playstation 5 in einigen Jahren also vielleicht den Rekord brechen, den die PS4 mit ihren verkauften Spielen erreicht hat.