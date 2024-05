PS Plus Spiele im Juni: SpongeBob: The Cosmic Shake und mehr

DaSony hat die kostenlosen PS Plus Spiele für den Juni 2024 offiziell angekündigt. Normalerweise werden die kostenlosen PlayStation Plus Spiele am letzten Mittwoch des Monats oder am ersten Mittwoch des Folgemonats angekündigt. Selten findet sie an einem anderen Wochentag statt, aber genau das ist bei der jüngsten Ankündigung der Fall.

Sony hat sich entschieden, von seinem bewährten Muster abzuweichen und die kostenlosen PS Plus Spiele für Juni 2024 an einem Dienstag statt an einem Mittwoch anzukündigen. Der Grund dafür ist, dass Sony die Ankündigung der kostenlosen PS Plus-Spiele für Juni 2024 mit der Ankündigung des Days-of-Play-Verkaufs gebündelt hat. Der jährliche Days of Play Sale läuft vom 29. Mai bis zum 12. Juni und bietet Fans Rabatte, PlayStation-Avatare und vieles mehr.

Ab Dienstag, dem 4. Juni, können PS-Plus-Abonnenten im Rahmen der Days of Play die kostenlosen Spiele für Juni 2024 zu ihrer Bibliothek hinzufügen. Die kostenlosen PS Plus Spiele für Juni 2024 sind SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake, Streets of Rage 4 und AEW Fight Forever. Alle drei Spiele werden sowohl für PS4- als auch für PS5-Spieler verfügbar sein, sodass auch diejenigen, die noch nicht auf Sonys neueste Konsole umgestiegen sind, alle kostenlosen Spiele für Juni ausprobieren können.

PS Plus: Kostenlose Spiele für Juni 2024

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist ein 3D-Jump’n’Run-Spiel, das letztes Jahr zum ersten Mal veröffentlicht wurde und eine Art Nachfolger der SpongeBob-Spiele aus der PS2-Ära darstellt. Das Spiel erhielt gemischte Kritiken, aber Hardcore-Fans von SpongeBob Schwammkopf dürften trotzdem ihren Spaß haben. AEW Fight Forever erhielt ebenfalls gemischte Kritiken, könnte aber für Fans der Marke interessant sein. AEW Fight Forever ist ein Wrestling-Spiel, das von Nintendo 64-Klassikern wie WWF No Mercy inspiriert ist, aber mit dem modernen AEW-Kader, wilden Minispielen und einem Battle-Royale-Modus aufwartet.

Streets of Rage 4 ist das am besten bewertete kostenlose PS Plus-Spiel im Juni 2024 – und das zu Recht. Das Spiel ist der neueste Teil der langlebigen Beat’em-Up-Reihe und bietet Koop-Unterstützung und Lifestyle-Features, die das Genre für ein modernes Publikum modernisieren. Streets of Rage 4 war eines der am besten bewerteten Spiele des Jahres 2020. Wer es also noch nicht gespielt hat, hat jetzt die perfekte Gelegenheit, herauszufinden, was es damit auf sich hat.

Worum geht es im SpongeBob-Spiel?

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist ein Jump-’n’-Run-Action-Adventure Spiel, das vom österreichischen Entwicklerstudio Purple Lamp Studios entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht wurde. Das Spiel basiert auf der beliebten SpongeBob Schwammkopf Serie und wurde am 31. Januar 2023 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Microsoft Windows veröffentlicht.

In dem Spiel erhalten SpongeBob und sein Freund Patrick von einer geheimnisvollen Wahrsagerin namens Kassandra ein Fläschchen mit magischer Seifenblase geschenkt. Nachdem sie zu viele Wünsche geäußert haben, löst sich das Gefüge der Realität auf und es öffnen sich magische Wunschwelten. Viele von SpongeBobs Freunden werden in diese Welten gesaugt, und es liegt an SpongeBob, in verschiedene kosmische Kostüme zu schlüpfen, um in die Wunschwelten zu reisen und seine Freunde zu retten.