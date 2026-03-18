Pokémon Pokopia hat endlich sein erstes Update erhalten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Zwei Wochen nach dem grandiosen Launch am 5. März 2026 hat Pokémon Pokopia sein erstes inhaltliches Update erhalten. Version 1.0.2 ist seit dem 19. März für Nintendo Switch 2 verfügbar. Das Update ist kompakt, adressiert aber gezielt die Probleme, die in der Community am lautesten diskutiert wurden. Acht Fehler wurden behoben, verteilt auf drei Gebiete: Welkwüstia, den Trostlosen Strand und den Felsigen Kamm. Wie angekündigt ist der Schiggy-Bug, der eine der frühesten Hauptquests dauerhaft blockieren konnte, nun behoben. Zusätzlich wurde ein inhaltlicher Fehler korrigiert, der seit Launch in der Community für Verwunderung gesorgt hatte.

Welkwüstia: Squirtle vom Baum geholt und zwei Quest-Unklarheiten behoben

Drei der acht Fixes betreffen Welkwüstia. Das bekannteste Problem war der Schiggy-Bug in der Quest Lasst uns ein Zuhause bauen: Schiggy konnte sich auf einen Baum bewegen und dort nicht mehr ansprechbar sein, was den Questfortschritt dauerhaft blockierte. Dieser Bug ist mit 1.0.2 behoben. Ebenfalls angepasst wurde die Quest Bahn frei für Schätze. Wenn Spieler andere Blöcke über den rissigen Blöcken in der Nähe von Nockchan platzierten, wurde es schwer nachvollziehbar, wie die Quest weitergehen soll. Das ist keine harte Blockierung, aber eine Verbesserung der Orientierung. Eine ähnliche Unklahrheit wurde im Trostlosen Strand in einer Relaxo-Quest behoben.

Trostloser Strand: Professor Tangoloss und drei weitere Fixes

Der Trostlose Strand hat drei Bugfixes erhalten, darunter zwei, die denselben NPC betreffen. Professor Tangoloss spielt in der Quest Findet das Pokémon-Center eine wichtige Rolle. Wenn Spieler die rissigen Blöcke auf der Brücke zerstörten, bevor Tangoloss die Brücke überquerte, wurde es schwer, die Quest weiter voranzutreiben.

Zusätzlich konnte eine bestimmte Abfolge von Aktionen dazu führen, dass Tangoloss Brückenreparatur-Auftrag gar nicht erst ausgelöst wurde, was ebenfalls einen Questabbruch bedeutete. Beide Szenarien sind nun gepatcht. Außerdem wurde behoben, dass rissige Blöcke in der Nähe von Relaxo Spieler über den Fortschritt dieser Quest im Unklaren ließen.

In diesem Guide helfen wir dir auf die Entwickler-Insel zu gelangen.

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