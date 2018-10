Pokemon Company hat feierlich zu Halloween einen Trailer veröffentlicht, welcher den Ort Lavendel Town in Pokémon Let’s Go! Evoli und Let’s Go! Pikachu zeigt.

Beide Spiele richten sich an Spieler, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele eintauchen, und gleichzeitig auch an langjährige Fans, die sich darauf freuen, Pokémon auf eine neue Art zu erleben.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 für Nintendo Switch.

