Pokémon GO verkündet Feldforschungsdurchbruch für Oktober

Pokémon GO

Jedes Monat wechselt das Pokémon welches als Belohnung für den Feldforschungsdurchbruch in Pokémon GO verliehen wird. Und während derzeit noch Zurrokex (Scraggy) das September Pokémon das Ziel ist, so steht der Oktober quasi vor der Tür. Das Unlicht Pokémon der 5ten Generation wird also bald abgelöst werden, aber von wem?

Der Feldforschungsdurchbruch im Oktober ist Käfer und Geist in einem

Dank Halloween gilt der Oktober in der Pop-Kultur als der Monat in dem sich die Leute gruseln sollen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen sich am meisten vor Insekten (insbesondere Spinnen) ekeln. Da diese von ihrer Erscheinungsform dem Menschen am „unähnlichsten“ sind. Wir können uns also eher mit einem Elefanten, einem Säugetier von immenser Größe identifizieren als mit einem sechsbeinigen Insekt, mit Chitinpanzer und Mundwerkzeugen. Darum senden uns Insekten gerne mal einen Schauer über den Rücken. Im Bereich des Übernatürlichen, seien dies nun Vampire, Werwölfe, Hexen oder Dämonen aus der Unterwelt, beschäftigt uns Menschen nichts so lange und intensiv wie Geister. Der Gedanke dass Seelen unter uns wandern und uns heimsuchen könnten, beunruhigt Generationen über Jahrtausende und in allen Glaubensrichtungen. Ob Monotheistisch, Schamanistisch oder Spiritualistisch bewusst darauf konzentriert.

Welches Pokémon soll also diese beiden Elemente vereinen?

Vielleicht haben es sich die Pokémeister unter euch schon gedacht, das Pokémon für den Feldforschungsdurchbruch Oktober ist Ninjatom (Shedinja). Eine sehr passende Auswahl für den Monat und es ist anzunehmen dass Niantic sich noch andere Events und Highlights überlegen wird, um das Halloween Motto auch zu zelebrieren. So ist auch bekannt dass Gengar dieses Monat eine große Rolle spielen wird. Kürzlich wurden in Pokémon GO Mega-Entwicklungen eingeführt und so wird es voraussichtlich ein Mega Gengar für begrenzte Zeit im Rahmen eines Halloween Events geben.

Halloween in Pokémon GO und Vorfreude auf den Feldforschungsdurchbruch im Oktober

Seid ihr auch schon so gespannt was sich Niantic für Halloween noch alles einfallen lässt? Welches ist euer Lieblings Pokémon? Welche Mega-Entwicklung habt ihr euch geholt? Plaudert mit uns in den Kommentaren!