Kein Franchise polarisiert seine Fans so sehr wie Star Wars. Während einige die neuen Projekte von Disney feiern, sind andere enttäuscht und fühlen sich von der ursprünglichen Magie der Saga entfremdet. Disney produziert derzeit ein Projekt nach dem anderen, was die Gemüter weiter erhitzt. Unser Team hat sich entschlossen, sich mitten in diese hitzige Debatte zu werfen und eines der heikelsten Fandoms der Welt genauer unter die Lupe zu nehmen. In dieser 85-minütigen Podcast-Folge widmen wir uns der neuesten Star Wars-Serie The Acolyte mit dem Squid Game-Star Lee Jung-Jae.

Seit Disney die Rechte an Star Wars übernommen hat, hat sich viel verändert. Neue Filme, Serien, und unzählige Spin-offs haben die Galaxie erweitert. Doch nicht jeder ist glücklich über diese Entwicklung. Manche Fans vermissen die ursprüngliche Essenz und kritisieren die neuen Ansätze.

Was macht Star Wars so besonders, dass es so viele Reaktionen hervorruft?

Was euch in der Podcast-Sonderfolge zu „The Acolyte“ erwartet

Unser Team hat sich tief in die Materie eingearbeitet und analysiert, was The Acolyte so faszinierend und gleichzeitig so spaltend macht. Wir beleuchten die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Fangemeinde und versuchen, die verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Und stellen oft die Frage: Ist das Star Wars-Kanon?

Hört rein, um unsere Gedanken zu den neuesten Entwicklungen im Star Wars-Universum zu erfahren.

