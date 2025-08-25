PlayStation 6: BioShock 4 könnte exklusiver Next-Gen-Titel werden

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt BioShock 4 erst mit der PS6? Fans warten seit Jahren auf ein neues BioShock, doch die Entwicklung steckt offenbar in Schwierigkeiten. Nach großen Umstrukturierungen bei Cloud Chamber verdichten sich die Hinweise, dass BioShock 4 nicht mehr für die aktuelle Konsolengeneration erscheint. Stattdessen könnte das Spiel erst mit der PlayStation 6 veröffentlicht werden.

Die ursprünglichen Pläne sahen einen Release um 2026/27 vor, doch durch die jüngsten Verzögerungen scheint dieses Ziel kaum mehr realistisch. Bereits vor 2 Jahren hieß es, dass der Titel durch die „Entwicklungshölle“ wandert. Take-Two Interactive bestätigte kürzlich, dass ein Drittel des Entwicklerstudios entlassen wurde – rund 80 Stellen sollen betroffen sein.

Studio-Umbau und große Story-Änderungen

Laut internen Quellen wurde die Story von BioShock 4 komplett überarbeitet. 2K-Präsident David Ismailer erklärte (via Bloomberg.com): „Während wir von den grundlegenden Gameplay-Elementen begeistert sind, haben wir uns gemeinsam mit der Studioleitung entschieden, zentrale Aspekte eines BioShock-Spiels neu zu gestalten. Dafür haben wir das Team verkleinert und mehr Entwicklungszeit eingeplant.“

Erste interne Tests sollen BioShock 4 zwar als „gutes Spiel“, aber noch nicht als „großartiges BioShock“ bezeichnet haben. Ein klares Signal, dass noch viel Arbeit nötig ist. Für frischen Wind sorgt die Verpflichtung von Rod Fergusson als Studioleiter. Der Branchenveteran war zuletzt bei Diablo 4 und zuvor bei Gears of War 2 und 5 beteiligt. Auch an BioShock Infinite arbeitete er mit – ein Hoffnungsschimmer für Fans der Serie.

Die Zeichen stehen klar: BioShock 4 wird wohl nicht mehr für die PlayStation 5 erscheinen. Stattdessen könnte das Spiel ein Aushängeschild für die PS6 werden. Mit Fergusson an Bord steigt die Hoffnung, dass das nächste Kapitel der Kultreihe den hohen Erwartungen gerecht wird.

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Wann erscheint BioShock 4?

Ein Release vor 2027 gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Vieles deutet auf ein Spiel für die PlayStation 6 hin.

Warum verzögert sich die Entwicklung?

Massive Story-Änderungen und ein verkleinertes Team haben die Pläne verschoben.

Wer ist jetzt verantwortlich für BioShock 4?

Rod Fergusson, bekannt von Diablo 4 und Gears of War, leitet das Projekt.

