PlayerUnknown’s Battlegrounds bekommt nächsten Monat einen Fan-Wunsch, der ganz oben stand, spendiert: Den Schießstand. Aber halt! Das ist nicht alles.

PUBG-Neulinge müssen nicht erst Stundenlang im Kreis rennen und alles entdecken, sondern können sich nun zuvor am Trainingsmodus austoben. Dabei stehen 5 bis 20 Gamern eine 2x2km Karte zur Verfügung, wobei man alle Aspekte des Gameplays üben können soll.

Kauftipp:

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS [PC Code - Steam] bei Amazon.de für EUR 29,99 bestellen

PUBG-Gamer forderten schon seit über einem Jahr nach einem Schießstand, aber der Entwickler Bluehole/PUBG Corp bringt gleich mehr! So wird es eine offene, lebendige Karte geben, welche es den Gamern ermöglicht eine Vielzahl von Schießübungen zu testen.

Die Übungs-Map ist unterteilt in Kurz- und Langstrecken-Kampfsektionen, Fahrzeugrennen, Sprungfertigkeiten, usw. Jeder Abschnitt stellt eine Spielsituation dar, in welche man normalerweise im Game kommt. Ziel der Map ist es, neue Gamer in die Welt von PUBG einzulernen. Aber auch erfahrene Gamer werden sich sicher darüber freuen sich vor dem Schlachtfeld aufzuwärmen.

PUBG Trainingsmodus 1 von 5 - +

Im September sehen PC (Steam)-Gamer mehr. Für Xbox One (X) wird das Update wohl erst im Oktober folgen.