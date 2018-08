Microsoft veröffentlichte auf der Gamescom 2018, dass die Version 1.0 von PlayerUnknown’s Battlegrounds am 4. September für Xbox One erscheinen wird.

Nachdem Bluehole (PUBG Corp) derzeit am Bug ausmerzen ist (PC-Version) sind wir schon gespannt inwieweit die Fehler des Spiels auf der Xbox One (X) Einzug halten werden. Dennoch ist PUBG noch immer – oder vielleicht gerade deswegen – eines der beliebtesten Games für PC und Xbox One (X).

Kauftipp:

PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS - Game Preview Edition für Xbox One inkl. der neuen Map MIRAMAR bei Amazon.de für EUR 12,97 bestellen