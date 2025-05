Philips Evnia 25M2N5200U: Neuer „eSport-Monitor für Profis“ angekündigt

Philips präsentiert mit dem Evnia 25M2N5200U einen neuen eSport-Monitor aus der 5000er-Serie, der speziell für wettbewerbsorientierte Gamer entwickelt wurde. Mit einer Kombination aus hoher Bildwiederholrate, schneller Reaktionszeit und fortschrittlicher Grafiktechnologie soll der Monitor eine außergewöhnliche Leistung für alle bieten, die in Pro-Level-Gaming einsteigen oder sich weiter verbessern möchten.

Der Philips Evnia 25M2N5200U ist besonders auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt. Mit einer über 390 Hz übertakteten Bildwiederholrate und einer 360 Hz nativen Bildwiederholrate bietet der Monitor ein ultra-flüssiges Gameplay, das selbst in den hektischsten Matches nichts von seiner Klarheit und Präzision einbüßen soll. In Kombination mit einer 1 ms GtG-Reaktionszeit und der Smart-MBR-Technologie sorgt der Monitor laut Philips dafür, dass du in jeder Situation einen klaren Vorteil haben sollst. So das Versprechen.

Werbung

Das Fast IPS FHD-Display (24,5“ / 62,2 cm) sorgt zudem für lebendige Farben und detaillierte Darstellungen, die das visuelle Erlebnis auf ein neues Level heben. Das VESA-zertifizierte DisplayHDR 400 bringt Tiefe und Definition in das Bild, während SmartContrast für einen optimalen Kontrast sorgt. In dunklen Szenen kommt die Stark ShadowBoost-Funktion ins Spiel, die die Sichtbarkeit von Gegnern in Schatten verstärkt und so einen taktischen Vorteil verschafft.

Philips Evnia 25M2N5200U: Anpassung und Benutzerfreundlichkeit

Der neue eSport-Monitor bietet eine Vielzahl an Anpassungsoptionen und SmartImage-Spielmodi, die über das OSD-Menü leicht zugänglich sind. Diese Modi, wie der Ego-Shooter-Modus, Racing-Modus oder Echtzeit-Strategie-Modus, sollen dir die Möglichkeit, ihre Darstellung und Kontrolle optimal auf ihren Spielstil abzustimmen. Die Smart Crosshair-Funktion hilft dir in FPS-Spielen, ihre Zielgenauigkeit zu verbessern und Gegner effektiver auszuschalten.

Zusätzlich schützt der LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie deine Augen während langatmiger Sessions. Der Monitor lässt sich ergonomisch anpassen: Höhenverstellung, Neigung, Schwenken und Pivot (Drehung) sorgen dafür, dass du immer eine komfortable und gesunde Haltung vor dem Bildschirm einnehmen kannst.

Was bietet der Monitor noch?

Der Monitor ist mit einem USB-Hub ausgestattet und bietet zwei HDMI 2.0 Ports, einen DisplayPort-1.4-Anschluss und einen Kopfhörerausgang, um alle Peripheriegeräte problemlos anzuschließen.

Der Philips Evnia 25M2N5200U wird ab Mai 2025 für 409,00 EUR (UVP) erhältlich sein und richtet sich an professionelle Gamer sowie alle, die im eSport-Bereich auf höchstem Niveau spielen möchten.

Wenn du mehr über Philips Evnia-Monitore erfahren möchtest kann ich dir unsere Reviews zum 25M2N5200P und 27M2C5500W nahe legen.