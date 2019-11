Persona 5, Hollow Knight, And Middle Earth: Shadow Of War mischen ab sofort bei PlayStation Now mit

PlayStation Now - (C) Sony

Videospiele-Streaming ist eine Sache, mit der wir in Zukunft immer mehr zu tun haben werden. Sony ist mit PlayStation Now quasi der Pionier. Und es gibt laufend neue Games, wie heute.

Die Liste der Spiele wurde über den offiziellen PlayStation-Blog angekündigt. An erster Stelle steht Persona 5, das Rollenspiel von Atlus, vor der verbesserten Neuveröffentlichung im nächsten Jahr. Die Indie-Sensation Metroidvania Hollow Knight macht auch mit, um mehr Menschen das schwierige Spiel vorzustellen. Die Fortsetzung von Shadow of Mordor in Middle Earth: Shadow of War aus dem letzten Jahr, die auf der beliebten Herr der Ringe-Serie basiert, ist das nächste Spiel, das PlayStation Now hinzugefügt wird.

Die Spiele sind ab November auf dem Dienst verfügbar und werden mindestens bis Februar nächsten Jahres für den Dienst auf ausgewählten Geräten verfügbar sein, die mit PS Now kompatibel sind. Im November startet auch ein anderer Dienst: Google Stadia. Erst kürzlich haben wir einen interessanten Ansatz gehört, wie Google Latenzschwierigkeiten überbrücken möchte. Lest hier, auf DailyGame, mehr darüber.