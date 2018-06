Pokemon Company hat die Online-Funktionalität des kommenden Pokémon: Let’s Go, Pikachu und Pokémon: Let’s Go, Evoli geklärt.

In einer Erklärung zu Game Informer sagte Pokemon Company, dass beide Spiele zwar Online-Elemente haben, aber im Vergleich zu früheren Spielen begrenzt sein werden.

Spieler können Pokémon nur mit Freunden tauschen und auch nur gegen diese kämpfen.

Es gibt auch keine GTS, Wonder Trades oder Battle Spots (Rating-Schlachten, freie Schlachten und Online-Wettbewerbe, etc.) sagte das Unternehmen.

Spieler müssen sich außerdem für ein Nintendo Switch Online-Abonnement anmelden, um auf diese Funktionen zugreifen zu können.

Zusätzliche Informationen zu den Online-Fähigkeiten der Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu und Pokémon: Let’s Go, Evoli werden weltweit am 16. November für die Nintendo Switch erscheinen.