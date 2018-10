Vom 19. bis 21. Oktober befindet sich das Wiener Rathaus zum 12. Mal fest in den Händen von Österreichs Videospiel-Community.

Nintendo, schon traditionell mit von der Partie, stellt seine aktuellen Spiele-Hits für die tragbare TV-Konsole Nintendo Switch vor, darunter die neuesten Pokémon-Spiele und andere Titel, die noch nicht im Handel sind.

An den Spielstationen mit Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! dürfen die Gäste der Game City 2018 einen ersten Blick in die Zukunft werfen. Die beiden neusten Rollenspiele aus der Kultserie Pokémon erscheinen am 16. November exklusiv für Nintendo Switch und sprechen eingefleischte Fans ebenso an wie Neulinge. Auch der turbulente Spaß Super Smash Bros. Ultimate kommt noch rechtzeitig vor Weihnachten, am 7. Dezember, auf den Markt. In Wien haben alle Nintendo-Fans Gelegenheit, das witzige Kampfspiel bereits sieben Wochen früher zu testen.

Zu den weiteren Highlights am Nintendo-Stand zählt der „Spielepass“. Jeder Besucher, der mindestens zwei Games antestet, kann an der Verlosung einer Nintendo Switch, samt weiteren paar Joy-Con’s sowie fünf Games (Super Mario Party, Super Mario Odyssey, Mario Tennis Aces, Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe) mitmachen.