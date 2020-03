Noch mehr Epic Store-Exklusiv-Titel: Epic gibt Partnerschaft mit Remedy Entertainment, genDesign und Playdead bekannt

Epic Games Store

Epic Games hat über ihr Epic Games Publishing Label eine neue Initiative angekündigt, die sich auf einen „Developer-First-Ansatz“ konzentrieren wird, während sie Partnerschaften mit drei Studios aus der ganzen Welt für die Entwicklung ihrer nächsten Spiele eingehen.

Eines davon ist Remedy Entertainment (u.a. Alan Wake), das heute bekannt gab, dass es eine Vereinbarung für zwei unangekündigte Spiele der nächsten Generation getroffen hat, die im selben Universum spielen sollen, von denen eines bereits in der Vorproduktion ist und es wird eine AAA-Produktion sein.

Die anderen beiden Entwickler sind Playdead (die Entwickler von Limbo und Inside) und das japanische Studio genDesign, das von dem ehemaligen Sony-Mann und Regisseur von Shadow of the Colossus (unter anderem), Fumito Ueda, geleitet wird. genDesign war auch an der Entwicklung von The Last Guardian beteiligt und hat in den letzten Jahren an einem als sehr ehrgeizig bezeichneten Spiel gearbeitet – und vor weniger als einem Jahr nach einem Publisher für ihren Titel gesucht.

“Wir bauen das Veröffentlichungsmodell, das wir uns immer gewünscht haben, wenn wir mit Herausgebern zusammenarbeiten”, sagte Tim Sweeney, CEO von Epic Games. “Gen DESIGN, Remedy und Playdead gehören zu den innovativsten und talentiertesten Studios der Branche und haben starke Visionen für ihre nächsten Spiele”, sagte Hector Sanchez, Leiter von Epic Games Publishing. “Sie werden die volle kreative Kontrolle haben, während Epic eine solide Grundlage für Projektfinanzierung und -dienstleistungen bietet.”

Der Deal zwischen Epic und den drei Entwicklern scheint einer zu sein, mit dem die fraglichen Studios ziemlich zufrieden sein müssen. Wie Remedy in der oben genannten Ankündigung für heute bestätigt hat, wird jedes dieser drei Studios eine vollständige Finanzierung für die Entwicklung seiner Projekte erhalten und die Nettoeinnahmen aus ihren Titeln mit einer 50/50-Aufteilung aufteilen. Schließlich behält jedes Studio auch die volle kreative Kontrolle und hat das vollständige Eigentum an seinem geistigen Eigentum.