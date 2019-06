Die Gerüchteküche brodelt in Sachen Nintendo Switch Mini. Doch das Traditionsunternehmen aus Japan bezieht dazu keine Stellung. Noch nicht. Möglicherweise wird es zwei neue Einheiten der Switch-Konsole geben, davon eine Mini-Variante. Der Produzent der Speicherchips hat es bereits verraten, aber Nintendo ziert sich noch Details rauszurücken.

Auf ihrer Jahreshauptversammlung für die Aktionäre gab Nintendo (via Japanese Nintendo) bekannt, dass es viele Gerüchte über einen Switch Mini gibt. Man sagte, dass sie Gerüchte noch nicht kommentieren wollen, weil dies „Überraschungen stehlen“ würde. „Man arbeite bei Nintendo immer an neuer Hardware.“ Aja.

„Wir erkennen an, dass es Berichte [darüber] gegeben hat“, sagte Nintendo. „Die Beantwortung von Gerüchten und Spekulationen würde unseren Kunden Überraschungen einjagen und für alle unsere Aktionäre unrentabel sein. Darauf haben wir keine Antwort. Generell führen wir immer die Entwicklung neuer Hardware durch.“

Damit lässt sich der Hardware-Hersteller nicht wirklich in die Karten schauen. Dementiert es aber auch nicht. Was heißt: Ja, wir arbeiten an neuer Hardware, sagen es aber nicht. Nachdem der 3DS nur noch Support bekommt, aber eine ziemlich relevante Zielgruppe hatte, die man nicht verlieren möchte, wird man eine kleinere Version der Switch herausbringen. Quasi eine Handheld-Option. Was das bringt? Einen günstigen Einstieg in die Nintendo-Welt, wie bisher auch schon mit allen anderen Handhelds der Marke.