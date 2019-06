Über den Switch Mini wurde in den letzten Tagen eine Menge geredet – eine angebliche Überarbeitung der Hybrid-Konsole von Nintendo wird voraussichtlich in diesem Jahr veröffentlicht. Auch wenn sich Nintendo noch nicht dazu bekennt. Neueste Informationen eines taiwanesischen Anbieters von Speicherchips verleihen dem Switch-Mini nun noch mehr Treibstoff in wütendes Feuer (via taipeitimes.com).

Macronix, ein Speicherhersteller, der Chips für das aktuelle Nintendo Switch-Modell liefert, meldete eine unerwartet hohe Nachfrage von Nintendo, die die Wachstumsdynamik des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte 2019 befeuern würde.

Der Vorsitzende des Hardware-Herstellers, Miin Wu, sagte, dass die Bestellungen von Nintendo „unsere Erwartungen in den letzten zwei Monaten übertroffen haben“. Die starke Nachfrage hat Berichten zufolge dazu beigetragen, dass Macronix seinen Umsatz gegenüber April um 30% gesteigert hat, was Wu als „sehr ungewöhnlich“ bezeichnet hat.

Der plötzliche Anstieg der Nachfrage deutet darauf hin, dass Nintendo die Anzahl der produzierten Konsolen erhöht. Das beweist zwar nicht die Existenz einer überarbeiteten Konsole, verleiht den bisher geteilten Berichten jedoch ein wenig mehr Gewicht.

In der vergangenen Woche haben zwei Hersteller – das chinesische Unternehmen HonSon und der Spielehändler GAME – das Switch Mini-Zubehör auf ihren Websites geteilt. Scheinbar etwas früher hochgeladen, deuten diese Accessoires darauf hin, dass Einzelhändler jetzt hinter den Kulissen über den Switch Mini bereits Bescheid wissen. Manche Quellen haben das sogar bestätigt, wie einige Kollegen aus der Branche melden. Im Februar hieß es noch: Nintendo habe nichts zu verkünden.

Wann öffnet Nintendo den Deckel und erzählt uns alles über den Handheld-Switch?