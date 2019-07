Share on Facebook

Erst vor wenigen Wochen bestätigte uns Nintendo, dass man den Support für den 3DS aufrechterhalten wird. Immerhin ist der Handheld bereits mehr als acht Jahre alt, was bedeutet, dass er nach einem langen und erfolgreichen Lebenszyklus allmählich abstirbt.

Trotz stetig rückläufiger Umsätze hat Nintendo jedoch immer wieder darauf bestanden, das Handheld weiterhin zu unterstützen, da es aufgrund seines soliden Spielekatalogs und seines äußerst günstigen Preises eine sehr attraktive Option für ist Kinder und Familien als erster Konsolenkauf.

Nachdem kürzlich ein billigeres Modell des Switch mit dem Switch Lite angekündigt wurde, hätten viele erwartet, dass Nintendo die SKU so positioniert, dass sie die 3DS als dedizierte, billigere und tragbarere Hardwareoption übernimmt. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, wie der Präsident von Nintendo of America, Doug Bowser, The Verge, sagte.

„Wir werden unsere 3DS-Systemfamilie weiterhin unterstützen, solange Bedarf besteht“, sagte Bowser.

Die Unterstützung für 3DS in Bezug auf neue Spiele hat sich in letzter Zeit auf ein Minimum verlangsamt. Das Remake von Luigi’s Mansion im letzten Jahr war eine der letzten Hauptversionen, die das System gesehen hat.

Es gibt noch ein paar „Sammler-Editionen“ des Handhelds von Nintendo zu kaufen. Allerdings für viel Geld. Der 3DS XL in der SNES Edition kostet neu 384,99 Euro. Dafür bekommt man auch, um ein paar Euro drauf, eine Xbox One X auf Amazon.de!