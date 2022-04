Nintendo Switch: Frühlings-Angebote für über 1000 Spiele

Der Frühling bringt einen großen Sale im Nintendo eShop. Dabei gibt es für Switch-Fans Spiele um bis zu 90% (!) günstiger, wie Nintendo mitteilte. Der Sale beginnt am Donnerstag, dem 28. April, um 15:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 8. Mai, um 23:59 Uhr (deutscher Zeit).

Erstmals vergünstigt zu haben ist etwa The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ein Abenteuer, in dem Spieler den Ursprung des Master-Schwerts entdecken. In Super Mario Odyssey reist man mit Mario und seinem treuen Kumpel Cappy um die Welt. In Fire Emblem: Three Houses wiederum führen führt man Studenten in der Rolle von Lehrmeister Byleth durch ihre akademische Laufbahn – und in zahlreiche rundenbasierte Schlachten. Mit dem Erweiterungspass erhalten Spieler zudem Zugang zum geheimen vierten Haus der Akademie, den Silberwölfen, und erleben eine neue Nebenhandlung.

In The Elder Scrolls V: Skyrim erwartet die Nintendo-Fans eine epische, offene Fantasy-Welt, während sie sich in Mario + Rabbids Kingdom Battle zusammen mit einem Team außergewöhnlicher Heldinnen und Helden in dynamische, rundenbasierte Kämpfe stürzen können. Bayonetta 2, das ebenfalls zum ersten Mal preisreduziert erhältlich ist, gibt es im Paket zusammen mit seinem Vorgängertitel Bayonetta. So erleben die Nintendo Switch-Spieler eine explosive Mischung aus dynamischer Hexen-Action und hinreißendem grafischem Stil.

Die Übersicht aller vergünstigten Spiele findet sich auf der offiziellen Seite der Nintendo eShop-Aktion.

Hier einige ausgewählte Highlights:

Quake um 3,99€ statt 9,99€

Overcooked! 2 um 8,49€ statt 16,99€

Crysis Remastered um 11,99€ statt 29,99€

Wolfenstein II: The New Colossus um 15,99€ statt 39,99€

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Cry um 3,99€ statt 39,99€

Dead by Daylight um 14,99€ statt 29,99€

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Super Mario Odyssey oder Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle um 33% günstiger

Die Aktion im Nintendo eShop startet am 28. April und endet am 8. Mai.

Games Angebote / Deals bei DailyGame: Unterstützte uns mit Deinem Klick auf einen der Werbelinks. Wir verdienen damit eine kleine Provision, für Dich entstehen dadurch keine Kosten. Vielen Dank!