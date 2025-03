Nintendo Switch 2: Vorbestellungen bald live? Neuer Leak sorgt für Aufregung!

Die heutige Nintendo Direct konzentrierte sich ausschließlich auf Spiele, die für die aktuelle Nintendo Switch erscheinen, und ließ Fans, die auf Neuigkeiten zur Nintendo Switch 2 hofften, etwas enttäuscht zurück. Doch die Wartezeit ist fast vorbei: Am Mittwoch, den 2. April 2025, wird eine spezielle Nintendo Direct zur Switch 2 stattfinden. An diesem Tag sollen auch die Vorbestellungen bei verschiedenen Händlern starten, obwohl ein entsprechender Eintrag auf der Website von Best Buy Canada inzwischen entfernt wurde.

Der Preis der Nintendo Switch 2 bleibt weiterhin ein Rätsel. Die ursprüngliche Switch wurde 2017 für 330 Euro eingeführt, und es wird erwartet, dass der Preis der neuen Konsole höher ausfallen könnte. Nintendo ist sich der Bedenken über mögliche Preiserhöhungen bewusst und sucht nach Wegen, diese zu vermeiden. Dennoch bleibt abzuwarten, wie erfolgreich das Unternehmen dabei sein wird. Ein weiteres großes Thema ist die Verfügbarkeit der Konsole, da neue Konsolen oft Ziel von Wiederverkäufern werden.

Starten die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 in Kürze?

Fans hoffen, dass Nintendo genügend Einheiten bereitstellt, um die Nachfrage zu decken, auch wenn es in den ersten Monaten schwierig sein könnte, eine Konsole zu ergattern. Was das Launch-Lineup betrifft, ist bisher wenig bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass das nächste Mario Kart, das vorläufig als Mario Kart 9 bezeichnet wird, eines der großen Startspiele sein wird. Dieses wurde bereits im Januar kurz zusammen mit der Konsole gezeigt.

Neben Mario Kart könnten 1–2 kleinere First-Party-Spiele sowie einige Titel von Drittanbietern zum Start verfügbar sein. Die Spannung steigt, und Nintendo-Fans sind nach acht Jahren bereit, die Zukunft des Unternehmens zu erleben. Wenn du planst, die Konsole vorzubestellen, solltest du am 2. April die Websites von Händlern wie Best Buy und Target im Auge behalten. Hoffen wir, dass die Konsolen in die Hände der Fans gelangen und nicht bei Wiederverkäufern landen!

