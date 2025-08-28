2 Millionen in Rekordzeit – Nintendo Switch 2 schreibt Geschichte

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Nintendo Switch 2 hat in kürzester Zeit einen beeindruckenden Erfolg hingelegt und sich als echter Verkaufsschlager etabliert. Laut einem aktuellen Bericht hat die Konsole allein in den USA über 2 Millionen Einheiten verkauft – ein Meilenstein, den sie deutlich schneller erreicht hat als ihr Vorgänger.

Trotz anfänglicher Kritik an Preisgestaltung und dem Umgang mit physischen Spielmedien hat die Switch 2 einen rasanten Verkaufsstart hingelegt. Bereits im Juli überschritt sie die Marke von 6 Millionen weltweit verkauften Einheiten – und das in weniger als zwei Monaten. Analyst Mat Piscatella betonte, dass die Switch 2 aktuell rund 75 % über dem Verkaufsrhythmus der Original-Switch liegt.

Werbung

Konkurrenz im Schatten der Switch 2

Während Nintendo mit der Switch 2 glänzt, sieht es bei der Konkurrenz düsterer aus: Die Hardwareverkäufe der PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind im Juli um 47 % bzw. 69 % zurückgegangen. Nintendo konnte diesen Rückgang nicht nur ausgleichen, sondern den Gesamtmarkt sogar ankurbeln.

Titel wie Donkey Kong Bananza und Mario Kart World haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Dennoch gibt es auch Schattenseiten: Berichten zufolge haben Drittentwickler Schwierigkeiten, Dev-Kits für die Switch 2 zu erhalten, was die Veröffentlichung von Indie-Spielen erschweren könnte.

Fazit

Die Nintendo Switch 2 hat sich als dominierende Kraft im Konsolenmarkt etabliert. Mit beeindruckenden Verkaufszahlen, starken Exklusivtiteln und einem klaren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz scheint Nintendo erneut den Nerv der Spieler getroffen zu haben. Ob die Switch 2 langfristig den Erfolg der Original-Switch übertreffen wird, bleibt abzuwarten – doch die Zeichen stehen gut.

Werbung

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 8? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!