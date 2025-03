Nintendo Switch 2: Wird Dragon Ball: Sparking Zero auf der neuen Konsole erscheinen?

Wir kennen bereits einige Spiele, die für die neue Nintendo Switch 2 in diesem Jahr bestätigt wurden, aber laut einem neuen Leak könnte auch ein Dragon Ball-Spiel Teil des Line-up werden. Ob es sich um ein Launch-Spiel handelt, das zeitgleich mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 erscheint, oder um ein Spiel, das kurz nach dem Start der neuen Handheld-Konsole verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Doch es scheint, dass Dragon Ball-Fans Dragon Ball: Sparking! Zero bereits in diesem Jahr auf der Nintendo Switch 2 spielen könnten, wenn sich die Leaks bewahrheiten.

Der neueste Hinweis auf die angeblichen Dragon Ball-Pläne für die Nintendo Switch 2 stammt vom Brancheninsider eXtas1s, der vor allem für seine Xbox-Insider-Informationen bekannt ist, aber in einem seiner neuesten Videos auch Neuigkeiten zur Nintendo Switch 2 teilte. Unter Berufung auf Quellen, die mit der Situation vertraut sind, sagte eXtas1s, dass Dragon Ball: Sparking! Zero auf die Nintendo Switch 2 kommen wird. Weitere Updates für das Spiel und das kommende DLC sollen dem Kampfspiel einen zweiten Schub verleihen.

Leak deutet auf Portierung von Dragon Ball: Sparking! Zero für die Nintendo Switch 2 hin

Dragon Ball: Sparking! Zero ist derzeit auf der PlayStation 5, Xbox Series X und PC verfügbar, aber es gibt keine Version für die Nintendo Switch. Das bedeutet, dass Spieler das Spiel endlich in diesem Jahr spielen könnten, wenn sich dieser Leak bewahrheitet. Da das Spiel die PlayStation 4 und die Xbox One übersprungen hat, ist es sinnvoll, dass es auch die Nintendo Switch überspringen musste, um Kompromisse bei Qualität und Performance zu vermeiden.

Es gab einige Fragen zur Leistung der Nintendo Switch 2, aber man kann hoffen, dass sie ein Spiel wie Dragon Ball: Sparking! Zero problemlos bewältigen kann. Es gibt auch viele Präzedenzfälle für Dragon Ball-Spiele auf Nintendo-Plattformen, sodass es fast sicher ist, dass Besitzer der Nintendo Switch 2 das Spiel noch in diesem Jahr spielen können, selbst wenn es nicht direkt zum Launch erscheint.

Quelle: youtube.com via eXtas1s