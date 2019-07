Wie jede Hardware hat auch der Nintendo Switch seine Maken. Eine ganze Reihe von Gamern haben berichtet, dass die häufigsten Probleme mit den Joy-Cons auftreten, vor allem mit dem Linken. Der Controller steuert in eine Richtung, obwohl gar niemand dort hinlenkt.

Das Problem ist mittlerweile so weit verbreitet (oder zumindest ärgerlich), dass Nintendo deswegen vor eine Sammelklage gestellt wird. Jetzt hat das Unternehmen in einer Erklärung auf The Verge geantwortet, in der es behauptet, die Probleme zu kennen, und diejenigen, die mit diesen Problemen konfrontiert sind, dazu ermutigt, ihre Support-Seite zu besuchen.

„Wir bei Nintendo sind sehr stolz darauf, Qualitätsprodukte zu entwickeln und verbessern diese ständig“, sagt Nintendo. „Uns ist bekannt, dass einige Joy-Con-Steuerungen nicht richtig reagieren. Wir möchten, dass unsere Kunden Spaß mit Nintendo Switch haben. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, empfehlen wir ihnen immer, http://support.nintendo.at [Original: .com] zu besuchen, damit wir helfen können. “

Der Zeitpunkt ihrer Reaktion ist, gelinde gesagt, faszinierend. Abgesehen von der Tatsache, dass Nintendo angeblich fehlerhafte Joy-Cons verkauft, den Verbrauchern das Vorhandensein des Fehlers nicht mitteilt und die Verbraucher auch auffordert, für Reparaturen zu zahlen, warf das vorgenannte Verfahren Nintendo auch vor, die Joy-Con-Abweichung nicht zuzugeben oder darauf (bisher) zu reagieren.

Dass das Unternehmen dies jetzt getan hat, ist (hoffentlich) ein Zeichen dafür, dass die Klage sie gezwungen hat, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sicherzustellen, dass es nicht mit zukünftiger Hardware wieder auftaucht – zumal nicht nur der reguläre Switch leicht überarbeitet wird. Im September startet der Switch Lite, der diese Probleme nicht haben wird. Immerhin sind die Controller an dem Handheld fest.